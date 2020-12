Coronavirus, in via dei Filosofi germogliano segni di speranza per il Natale 2020

Il Natale dell'associazione Filosofi...Amo è nel segno e nei segni di speranza.

I commercianti e i residenti di via dei Filosofi propongono anche per il Natale 2020 alcune iniziative "che hanno lo scopo di rendere il quartiere di via dei Filosofi comunque vivo, bello ed attrattivo pur essendo un Natale speciale, un Natale pieno di paure e preoccupazioni ma un Natale che deve comunque portare con se dei Segni di Speranza" si legge nel programma.

"Il primo segno di speranza viene dal vedere una luce che, per la nostra tradizione cristiana, è ricordare la nascita di Gesù: essa dà il vero senso di amore e solidarietà che riveste tutto il Natale" prosegue la nota dell'associazione.

Si inizia sabato 5 dicembre 2020 alle ore 17.30, quando i commercianti accenderanno le luci presso il negozio SOeNergy. "Anche quest’anno i commercianti, con sforzi di anno in anno sempre maggiori, riescono ad illuminare la via - dicono i rappresentati dell'associazione - L’associazione oltre la propria quota, aiuterà i nella raccolta fondi con le 'danaiole' nei negozi. Invitiamo inoltre i residenti ad illuminare i propri balconi anche in considerazione dei costi sempre minori delle luminarie. SOeNERGY fornirà l’energia elettrica gratuitamente".

Nel corso di dicembre un altro segno di speranza viene dalla possibilità che gli operatori commerciali possano continuare a lavorare nonostante le difficoltà, attraverso due iniziative: la campagna di promozione di buoni acquisto quali regali di Natale per i nostri parenti ed amici. "In quasi tutti gli esercizi del quartiere di via Filosofi potete trovare i nostri buoni acquisto: eleganti, formato biglietto auguri, senza scadenza; che potranno essere completati dal titolare con l’importo o i servizi ed il timbro". (Per informazioni 3351200921).

In collaborazione con Michele Montecucco sarà realizzato un servizio fotografico promozionale che verrà lanciato sui social dell'associazione.

Da lunedì 7 dicembre 2020 spazio ai bambini con il consueto appuntamento con Babbo Natale e la consegna delle letterine. Ibambini "potranno portare la loro letterina ed imbucarla nella caratteristica cassetta postale e per di più potranno fare la foto con il Babbo Natale di quest’anno (non animato). Tutto questo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 (o con appuntamento 3351200921) all’esterno della nostra sede in via dei Filosofi 72".

Iniziativa solidale è la madia alimnetare, un segno di speranza e generosità nei confronti di chi ha problemi di sussistenza, in collaborazione con la Caritas. "Per questo siamo sempre disponibili a ricevere offerte (in denaro o in alimenti) che verranno ridistribuiti sicuramente per i bisognosi del nostro quartiere (Informazioni al 3357887793)".

Non avrà luogo, invece, per questioni legate all'emergenza sanitaria, la Rassegna dei presepi nella casa, giunta alla V edizione e intitolata ad Alfredo Egidi. La rassegna è rimandata al Natale 2021.