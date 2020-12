Natale solidale con le persone malate di tumore, ecco come sostenere la Fondazione ANT

Anche se quello 2020 sarà un Natale molto diverso dagli altri per via della pandemia ancora in corso, quello che non mancherà sarà di certo la solidarietà. I tradizionali doni delle Feste possono infatti diventare un regalo prezioso per chi, più di altri, è costretto a rimanere a casa in questo momento: le persone malate di tumore - le più fragili ed esposte a possibili contagi da Covid-19 - di cui si prende cura ANT.

In questo periodo di emergenza sanitaria proteggere i pazienti oncologici e le loro famiglie è stata la priorità per gli oltre 250 medici, infermieri e psicologi della Fondazione che ogni giorno in tutto il Paese portano cure, medicazioni e assistenza in quello che per un malato è il posto più sicuro: casa.

Ecco perché sceglendo un regalo solidale ANT consente di contribuire alla mission dell'associazione, donando ad altre famiglie e ad altri malati di tumore la possibilità di restare a casa per le feste, protetti e accuditi dai professionisti della Fondazione.

Come aderire in Umbria

In Umbria potete trovare i prodotti del Paniere delle Eccellenze (splendide confezioni con prodotti gastronomici regionali) in tantissimi formati. Borsette di varie dimensioni e tante cassette sono solo alcune delle possibilità per sostenere ANT e al contempo fare una sorpresa alle persone che amate.

Il Paniere delle Eccellenze è un’iniziativa che gode del patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia, oltre che del sostegno di Coldiretti Umbria, Confagricoltura e Aiab. Giunto alla sua decima edizione, il Paniere delle Eccellenze è un progetto solidale che coinvolge oltre 75 aziende che con grande cuore hanno donato i propri prodotti per confezionare i panieri e raccogliere fondi per garantire l’assistenza medico domiciliare ai malati oncologici. Fra le generose aziende ci sono: Aboca, Urbani Tartufi, Coricelli, Molini Spigadoro, Farchioni, Interpan, Arnaldo Caprai, La Valletta.

I doni ANT si trovano online nell’apposita sezione Regali Solidali del sito ant.it./store/umbria/

I doni ordinati verranno consegnati gratuitamente a casa in tutta sicurezza. I Regali Solidali di ANT saranno inoltre disponibili anche nelle piazze e nel Charity Point ANT di Perugia in Via dei Filosofi 74.

È possibile ordinare i Regali Solidali ANT anche telefonicamente chiamando la Delegazione Umbria al 342 7662550 oppure allo 075 9662505. Per chi vorrà dare una mano ad ANT è infine possibile organizzare "gruppi di acquisto solidale" di vicinato o punti di ritiro presso il proprio esercizio commerciale. Tutte le info su ant.it