Natale solidale, anche le aziende ci investono: ecco il "Panettone con Amore" che devolve all'Istituto Serafico di Assisi

Un cuore rosso che abbraccia un panettone. Con questo simbolo è rappresentata l'iniziativa di solidarietà promossa dall'azienda di Trevi Molino sul Clitunno in vista del Natale 2020. Il progetto ha un cuore pulsante che parte dall’Umbria ma poi coinvolge numerosi pasticceri del centro e sud Italia, onorati di poter donare un contributo attraverso i loro panettoni artigianali, all'Istituto Serafico di Assisi, eccellenza e punto di riferimento italiano per l’attività di accoglienza, cura, riabilitazione e assistenza socio-sanitaria di ragazzi con disabilità plurime.

Per ogni panettone venduto che porta il bollino del cuore, tra quelli che utilizzano le farine del Molino del Clitunno, l'azienda di Trevi devolverà la quota di un euro all'Istituto Serafico.

“La scelta di sostenere l'Istituto Serafico di Assisi – prosegue Anna Laura Marani – va avanti già da diverso tempo ed è mossa dal desiderio di aiutare in modo concreto una realtà virtuosa che da 150 anni, porta avanti con dedizione la missione di rendere piena la vita dei bambini e dei ragazzi che arrivano ad ASSISI dall'Italia e dall'estero, trovando al Serafico un Centro d'eccellenza del nostro Paese per l'altissima qualità dei servizi e per l'elevata competenza del personale”. L'obiettivo è quello di portare avanti un intervento riabilitativo globale, finalizzato al massimo sviluppo possibile delle abilità del bambino nelle varie aree funzionali, integrando le varie professionalità e discipline, il tutto in un contesto di grande familiarità e sensibilità.

Come sostenere l'iniziativa"Regaliamo un Sorriso con la Dolcezza del Natale"

Sostenere il grande lavoro dell’Istituto Serafico attraverso questa iniziativa è davvero molto semplice. Basta acquistare un panettone artigianale con il simbolo “Panettone con Amore”, presso uno dei pasticceri e chef che hanno aderito all'iniziativa e una parte del ricavato sarà devoluto dall’azienda Molino sul Clitunno all’Istituto Serafico per sviluppare progetti dedicati ai loro ragazzi.

Questi i punti vendita dove trovare il "Panettone con Amore"

Chef Paolo Trippini – Civitella del Lago (Tr)

Il Forno di Todi di Mauro Passagrilli (Pg)

L’Antico Forziere – Casalina (Pg)

Il Battibecco – Perugia

La Fonte del Pane – Terni

Panificio Pastificio Mattorre – Terni

Pizza Pasta di Bernardini – Terni

Panificio Vantaggi – Spoleto

Antica Madia – Assisi

Pan Giusto – Macerata

Forno Raggio di Sole – Pomezia

Granì – Roma

Panificio F.lli Oddo – Viterbo

Panificio Arte bianca di Colagrossi – Viterbo

Vanily Patisserie - Carinaro (Ce)

Strivieri Riccardo - Sansepolcro