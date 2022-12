Logge dei Lanari. Come ti offro l’occorrente per un presepe e un albero veramente ecologici

Logge dei Lanari. Come ti offro l’occorrente per un presepe veramente ecologico. Niente plastica e muschio finto. Niente pungitopo puzzolente di petrolio. Ma solo muschio, tirato su con base di terra, verdissimo e duraturo. Di solito il muschio naturale per presepi viene fatto crescere in serra e poi tagliato e inserito in buste. Ma quello che si vede ai Lanari è raccolto in bosco.

E poi il benaugurante vischio, da attaccare all’albero e sotto il quale baciarsi, nella notte del 31 dicembre, come segno di salute, prosperità e amore che duri… almeno tutto l’anno. E, sperabilmente, un po’ di più. La credenza è legata al fatto che questa pianta era considerata sacra nell’antichità e si pensava fosse in grado di guarire ogni genere di malattia.

E poi il pungitopo dai caratteristici colori, simbolo del Natale, come il verde e rosso. Nonostante l’aspetto “pungente”, questa pianta è ritenuta beneaugurante, grazie alle numerosissime capacità fitoterapiche che le vengono attribuite.

In mostra, e in vendita, anche ramoscelli di abete da appendere ai mesti alberelli di plastica degli appartamenti.

Un lungo banco dove queste mirabilia della natura, che più naturali non si può, sono esposte e messe in vendita a prezzi da… raccoglitore.

C’è ancora tempo. Ma, come si dice, “cosa fatta… capo ha”.