Polizia di Stato. Come ti presidio l’acropoli a bordo delle nuove bici elettriche. In coppia fra il corso e le strade a pettine che lo intersecano. Con la possibilità di raggiungere, in tempi brevissimi, luoghi altrimenti poco accessibili coi mezzi ordinari.

Ne abbiamo già parlato, ma adesso riprendiamo il filo in considerazione del periodo pre-natalizio e delle possibili emergenze connesse [ Polizia di Stato e bici elettriche. Te li trovi davvero dappertutto. Una mattinata fitta di incontri… per caso, tra vicoli e piazze della Vetusta (perugiatoday.it) ].

Le due bici super ecologiche sono state donate e si rivelano proficue, potendosene apprezzare la notevole duttilità. E la versatilità, specie in una città come la nostra.

Peraltro i poliziotti sulle due ruote ecologiche costituiscono uno spettacolo molto osservato, e ammirato, dagli abitanti della città d’Euliste e dai turisti. Che non si peritano di chiedere informazioni e supporto di vario tipo.

Abbiamo fatto, con loro, il percorso dal Posto di Polizia di piazza Danti fino all’alberone di piazza Italia.

I controlli in piazza IV Novembre, dove si sta montando il colossale palco per l’ultimo dell’anno. Poi il corso e la zona Mercatini.

Infine Piazza Italia, intasata di veicoli e con diversi curiosi intorno a Spelacchio. Insomma: occhi aperti e… pedalare.