La tradizione di Natale non si ferma, il maestro Cerrini porta la musica della banda per le vie di Umbertide

La Banda Città di Umbertide diretta dal Maestro Galliano Cerrini, anche quest'anno ha regalato musiche natalizie per le vie umbertidesi, ma non potendo circolare e suonare, il maestro Cerrini, vestito da Babbo Natale a bordo di una vettura allestita con un megafono, un lettore mp3 e tanti luci natalizie ha donato un piccolo momento di gioia a grandi e piccini.

I brani riprodotti, che fanno parte dei canti legati alla tradizione del Natale come ad esempio “Jingle bells”, “Astro del ciel”, “Adeste fidelis”, sono stati ripresi dal tradizionale concerto di Natale che si svolse il 17 dicembre del 2019. E' stato quindi un modo da parte della Banda per augurare buon Natale a tutti i cittadini e per far rivivere l'entusiasmo del coro di oltre 100 elementi formato da studenti delle scuole umbertidesi che accompagnò l'esibizione della Banda.

Il sindaco Luca Carizia ha voluto ringraziare il Maestro Cerrini, la presidente Antonella Cozzari e tutta la banda cittadina per la bellissima sorpresa, dando un messaggio di speranza in questo Natale totalmente diverso dagli altri.

Il maestro Galliano Cerrini, la presidente Cozzari e tutto il consiglio direttivo “augurano a tutti buone feste e tanta gioia, come quella negli occhi dei bambini in questo periodo magico”.

