Natale, in via San Giuseppe rivive la tradizione dell'Albero di condominio

Un grande albero addobbato in vista delle festività natalizie e nel rispetto di una tradizione che vede protagonisti ormai da anni i residenti del condominio di via San Giuseppe, a Monteluce. Nei giorni scorsi alcuni volontari si sono attivati per contornare di luci e palline un abete presente all’interno dell’area condominiale, con l’ausilio di un’apposita piattaforma. Il risultato è stato ancora una volta notevole sul piano dell’impatto visivo, non solo per gli stessi residenti, ma anche per i tanti cittadini che quotidianamente percorrono la via che collega al vicino centro storico. Un segnale di speranza e reazione da condividere con un intero quartiere, che negli ultimi anni ha accusato il colpo rispetto alla perdita della sua centralità.

Dall’atmosfera dell’albero si passa alle problematiche del vicino parco, con gli stessi residenti che denunciano incuria e mancata agibilità. Alberi pericolanti, scalette piene di detriti dovuti alle piogge e erbacce alte dove scorrazzano topi e animali. Ogni tanto i residenti del condominio via San Giuseppe hanno pensato di pulirle di propria iniziativa, ma non è bastato per ricreare il giusto decoro attorno all’area. Monta la protesta anche per quanto riguarda lo stato del manto stradale, con numerose buche e tratti sconnessi. Segnalata con insistenza anche la difficoltà nel percorrere a piedi via San Giuseppe per la mancanza di un percorso pedonale sicuro. Anche le scalette presenti nel parco, che consentivano un raggiungimento migliore a via Madonna del Riccio, sono fatiscenti e pericolose.