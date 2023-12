Al canile sanitario di Collestrada la passeggiata di Natale insieme allo Sportello a quattro zampe della Provincia

Il canile sanitario di Collestrada ha aperto le porte alla città di Perugia per dare visibilità ai cani e gatti che ci vivono e sensibilizzare i cittadini sul tema delle adozioni. Una mattinata all'aria aperta, dedicata a tutti gli amanti degli animali e ai dolcissimi ospiti della struttura che aspettano di essere adottati.

La giornata si è aperta alle 9.30 con una passeggiata nel bosco insieme ai cani del progetto RandAgiamo ed è proseguita con una festa di Natale all’interno del canile. Una bella occasione per stare insieme, scambiarsi gli auguri e conoscere le meravigliose creature del canile.

L’iniziativa è stata organizzata dallo staff del canile sanitario e del progetto RandAgiamo, con il patrocinio della Provincia di Perugia e la collaborazione dello Sportello a 4 zampe dell’ente, da anni vero punto di riferimento per chi smarrisce il proprio amico peloso, perché in tempo reale provvede alla pubblicazione nella propria pagina facebook di appelli e foto utili al ritrovamento. Il tutto grazie, soprattutto, a un filo diretto con il canile sanitario e i tecnici accalappiatori che prontamente segnalano i cani vaganti.

Molte le persone, grandi e bambini, che con il sorriso sul volto hanno partecipato all’iniziativa e camminato fianco a fianco di un amico a quattro zampe. Prima della partenza i volontari hanno spiegato come prendersi cura durante il percorso del “proprio” cane e Brigitta Favi, responsabile U.O.S. Randagismo e igiene urbana della Usl Umbria 1, ha sottolineato il desiderio e la volontà di trovare una casa a questi cagnolini. E proprio le passeggiate, che avvengono mensilmente, sono una buona opportunità per promuovere le adozioni. In questi momenti si entra in contatto con gli amici pelosi per scoprirne, piano piano, il carattere e la personalità. La conferma di tutto ciò è arrivata proprio domenica, con l’annuncio di una bella notizia: Nico e Flora, due cani di taglia medio grande del canile, avranno presto una nuova famiglia. Questo grazie a Lina e Niccolò, che hanno deciso di adottarli dopo averli conosciuti proprio in passeggiata.

Presente all’iniziativa anche Silvana Diverio del dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia e responsabile del progetto RandAgiamo, che promuove l’adozione dei cani ospitati nei canili attraverso la valorizzazione della relazione uomo-animale.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale con tanto di mercatino di Natale.