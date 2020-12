Dipinto di un allievo di Raffaello e di proprietà della Fondazione nei francobolli di Natale 2020

Un dipinto di uno degli allievi di Raffaello e appartenente alla d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è stato inserito nella serie di francobolli religioso dedicato al Natale 2020 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Poste italiane.

Si tratta della Madonna con il Bambino attribuita a Perin Del Vaga e datata 1534. Un'immagine classica della maternità e del Natale che si inserisce perfettamente nella storia e nella cultura di un territorio con forte vocazione mistica quale è quello dell’Umbria.

Emesso lo scorso 1 dicembre insieme al francobollo laico che riproduce un’opera pittorica di Natino Chirico dal titolo “Stella cometa”, il francobollo religioso è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A con una tiratura di trecentomila esemplari.

"Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – afferma il presidente Cristina Colaiacovo - è motivo di grande soddisfazione il fatto che come immagine del francobollo religioso dedicato al Santo Natale 2020 sia stata scelta un’opera appartenente alla sua collezione d’arte. Grazie all’emissione di questo francobollo, cui è affidato il compito di veicolare in Italia e nel mondo l’immagine di un’opera che è parte integrante del patrimonio storico-artistico della Nazione, viene così riconosciuto l’impegno collezionistico trentennale della nostra Fondazione che ha portato all’acquisizione di oltre mille opere, un patrimonio ospitato stabilmente nello spazio museale di Palazzo Baldeschi".

L’opera, entrata a far parte della collezione nel 2013, è stata oggetto di un delicato intervento di restauro che l’ha riportata allo splendore originario.

Oltre che attraverso questa eccezionale iniziativa natalizia la Fondazione anche quest’anno non mancherà di portare i propri auguri alla città con l’allestimento del tradizionale Presepe artistico che dalla prima settimana di dicembre è possibile ammirare dalla vetrina di Palazzo Graziani che si apre su corso Vannucci.

