Natale, doni dal centro commerciale Collestrada ai piccoli del Chianelli

Una montagna di doni per i piccoli ospiti del residence “Daniele Chianelli” e per i bambini e ragazzi in cura alla Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia. È il dono del Centro commerciale Collestrada che da anni è impegnato nella solidarietà verso il Comitato Chianelli e verso i bambini malati di tumore.

Tanti doni per tutte le età: bambole, costruzioni, macchinine, giochi di società e molto molto altro. Oltre 40 pensieri bellissimi per un valore di circa 1.600 euro. I regali verranno consegnati ai bambini sia a Natale per la festa del 22 dicembre, che alla Befana, ma anche nel corso dell’anno per le varie ricorrenze, mentre altri giochi saranno a disposizione dei piccoli nella sala giochi del Residence “Daniele Chianelli”.

“Da anni ci sentiamo vicini al Comitato - ha detto Roberto Lo Duca, direttore del Centro commerciale Collestrada - che si occupa di supportare e aiutare i bambini malati. Abbiamo chiesto al Comitato di fornirci una lista di bambini per età e sesso e grazie a quella abbiamo selezionato i giochi che ci sembravano più adatti”.

“Sarà un Natale bellissimo – ha aggiunto Franco Chianelli – grazie ai tanti amici come il direttore i dipendenti del centro commerciale Collestrada che con tanto amore ha scelto e donato i regali per i nostri grandi guerrieri. Il 22 dicembre ci sarà una grande festa a cui tutti i bimbi sono invitati per scambiarci i doni e festeggiare insieme questa bellissima ricorrenza che tanto sorrisi porta ai nostri piccoli”.