Natale di solidarietà, il Comitato "Daniele Chianelli" ritrova la tradizionale cena delle feste

Torna la tradizionale cena degli auguri del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” all’hotel Sina Brufani di Perugia. “È Natale… regala un sorriso”. Una prestigiosa location per una serata di raccolta fondi in favore dell’associazione che da 32 anni si occupa di sostenere la ricerca, di cura, l’assistenza e accoglienza di bambini, ragazzi e adulti malati di tumori, leucemie, linfomi e mielomi. Oltre 250 i partecipanti alla serata, che si svolgerà, domani, sabato 17 dicembre alle 20, tra cui il questore Giuseppe Bellassai, la presidente della Regione Donatella Tesei, la presidente della provincia Stefania Proietti, il sindaco Andrea Romizi, ma anche il Rettore dell’Università per Stranieri, Valerio De Cesaris, il cardinale Gualtiero Bassetti, il direttore regionale alla sanità Massimo D’Angelo. E poi medici, imprenditori locali e tantissimi amici del Comitato che da anni lo sostengono. Durante la serata ci sarà anche una lotteria di beneficenza con premi preziosi ed importanti.

“Finalmente dopo due anni di stop – ha commentato – torna la nostra tradizionale cena di Natale. Una occasioni per fare tanta solidarietà, ma anche una bella opportunità per scambiarci gli auguri di Natale e specialmente di un felice anno nuovo che sia ricco di salute e pace”.