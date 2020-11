Inviato Cittadino - Natale con musica in centro storico, aspettando uno spiraglio di ripresa

Natale con la musica in corso Vannucci e adiacenze. Aspettando la ripresina. Si sa che la musica rallegra le festività e si spera che siano in molti ad ascoltarla fra strade e piazze dell’acropoli. Al lavoro gli elettricisti incaricati dal Consorzio Perugia In Centro.

“Impiantiamo una ventina di diffusori, in corso Vannucci e nelle vie Fani e Mazzini. Da qui la musica si diffonderà anche in piazza Matteotti, dato che piazzeremo le trombe all’intersezione delle due vie con l’antica piazza del Sopramuro”.

Lodevole iniziativa, utile a compensare la carenza di luminarie che quest’anno non saranno così tante. Qualche commerciante si è già organizzato per suo conto, con luci e addobbi, cercando di invogliare la clientela ad anticipare il periodo degli acquisti. Anche con l’iniziativa, cui hanno aderito parecchi, di scontare l’iva, che vale circa il 20% del prezzo.

A quando l’entrata in funzione della musica? Si parla, con buona approssimazione, della Festa della Madonna dell’8 dicembre. Una data non priva di significato, rispetto alla tradizione popolare perugina per cui “pla Madonna” si deve indossare qualcosa di nuovo (fosse anche un fazzoletto) come segno di buon auspicio e salute. “Arnovà”, insomma, porta bene.

È quello che si augurano i commercianti, giugulati dalla crisi, non solo economica, dovuta anche al ridotto numero di persone che circola in questi giorni. Sarà il freddo, la paura del covid, la mancanza di un’offerta di vaglia. Sta di fatto che abbiamo visto centri commerciali affollati e il corso sempre più vuoto. Gli operatori dell’acropoli sperano in un colpo di coda che rovesci il trend attuale. Noi siamo con loro.