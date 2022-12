"Natale Amico", torna la campagna benefica di Avanti Tutta in collaborazione con alcuni produttori locali: c'è anche il "Dolce Leo"

Natale fa sempre rima con "solidale" e così anche quest'anno ha preso il via la profocua collaborazione tra l'Associazione Avanti Tutta e una serie di operatori della ristorazione locale: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi a sostegno del reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia.

La campagna solidaristica ‘Natale Amico’ ha trovato il sostegno di tre pasticceri d’eccezione, Forno Pioppi, Sultano e Al Battibecco. I loro migliori prodotti dolciari (panettone e tozzetti) saranno acquistabili dal 3 dicembre al 6 gennaio (di seguito i punti vendita), con una novità dal grande valore umano ed affettivo e di indiscusso gusto: il ‘Dolce Leo’. Un dolce ideato dalla famiglia Pioppi e marchiato ‘Sultano’, che trova ispirazione nel pandolce genovese, valorizzato con della frutta secca. “Ci siamo consultati all’interno della famiglia – dichiara Andrea Pioppi – e abbiamo ridato vita ad un impasto di qualche anno fa con i condimenti tipici natalizi. Un impasto povero ma ricco allo stesso tempo, che sicuramente sarebbe piaciuto a Leo”.

Una nutrita offerta dolciaria quella del Natale Amico, che non trascura alcuni temi con cui la Fondazione ha ampliato le proprie finalità.

Un'occasione di fare del bene

“Il Natale Amico – dichiara il Presidente Federico Cenci – è l’ennesima carezza e attenzione che rivolgiamo ai malati oncologici. Puntiamo su questa campagna solidaristica per sostenere l’acquisto di alcuni accessori utili al reparto di oncologia (armadietti e carrello medicinali) e per sostenere il servizio ‘OncoTaxi’. Allo stesso tempo vogliamo continuare a portare avanti dei messaggi importanti sul piano della sostenibilità sociale e ambientale e nel coinvolgimento dei giovani. Questi ultimi saranno protagonisti nei giorni in cui terremo aperta la nostra sede in piazza Umbria Jazz a Perugia per consentire ai cittadini di acquistare i prodotti del Natale. Non solo giovani, ma anche associazioni, in una logica di condivisione sociale di un messaggio solidaristico. E poi c’è l’ambiente, che quest’anno abbiamo rispettato senza stampare volantini, ma affidandoci ad un semplice qr-code”.

Presente all'inaugurazione dell'iniziativa anche l'assessore comunale Clara Pastorelli.

Tutte le info sul Natale amico seno reperibili sul sito https://www.avantitutta.org/natale-amico/

Dove e quando acquistare i prodotti del natale Amico Avanti Tutta

SEDE AVANTI TUTTA

Piazza Umbria Jazz - Pian di Massiano (Stazione Minimetrò)

Dal Lunedì al Venerdì 08:30 - 13:00 e Martedì dalle 14,00 alle 17,30

Domenica 4, Sabato 10, Domenica 11, Sabato 17, Domenica 18 dalle 15:00 alle 18:00