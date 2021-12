Natale a Perugia, luminarie in centro storico e video mapping su Palazzo dei Priori

Si accende il Natale a Perugia: luminarie accese e video mapping su Palazzo dei Priori con le opere di Gerardo Dottori. Taglio del nastro anche per i mercatini lungo corso Vannucci e alla Rocca Paolina.

E gli appuntamenti non finiscono qui. Accensione degli alberi Tra i momenti clou, l’accensione dell’albero, anzi degli alberi, l’8 dicembre. Quello posizionato come da tradizione in piazza IV Novembre quest’anno è alto 18 metri, decorato con sfere illuminate e, alla base, da strutture che richiamano pacchi regalo. Sarà acceso alle ore 17, dopo l’esibizione del coro Montessori (ore 16.30) e della Filarmonica di Pila (ore 16.45). Tutto a cura del Consorzio Perugia in Centro, che ha riproposto anche gli eleganti alberelli in corrispondenza degli ingressi dei negozi e la filodiffusione con canzoni natalizie lungo corso Vannucci.

Alle 17.30 a Porta Sole toccherà all’Albero sui tetti, L’Ast Christmas, ideato da Comune e Atmo e proiettato sui tetti di corso Garibaldi con una estensione record: saranno capolavori di Dottori conservati a Palazzo della Penna a comporre la forma di un abete luminoso.

Igloo per degustazioni e giochi Tornano anche gli igloo trasparenti e riscaldati, ma con una funzione rivisitata, più legata all’animazione dell’acropoli. In piazza della Repubblica un igloo accoglierà presentazioni e degustazioni di produzioni enogastronomiche e di prodotti della terra, ma sarà utilizzato anche per ascoltare musica e promuovere le piccole case discografiche dell’Umbria. Anche in corso Vannucci un igloo sarà riservato alla presentazione e promozione dei prodotti del territorio, tra cui dolci e prodotti tipici del Natale, mentre piazza Matteotti offrirà un’area gioco per bambini e adulti, con l’organizzazione di attività ludiche, incontri-focus sui giochi storici, videogiochi, giochi di società. L’igloo di piazza Italia, infine, sarà dedicato al tema delle energie rinnovabili, con esempi virtuosi di produzione energetica, veicoli per la mobilità elettrica su quattro e due ruote, esempi di semplice efficientamento energetico per le abitazioni.