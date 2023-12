Perugia si prepara a festeggiare il periodo più magico dell'anno tra pista di pattinaggio, albero di Natale, dolci e mercatini

A causa delle alte temperature registrate negli ultimi giorni, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Italia, non sarà pronta per oggi, venerdì primo dicembre 2023, come previsto dal calendario. Il Consorzio Perugia in Centro comunica che l’apertura ufficiale è stata rimandata al 7 dicembre alle 16.00, quando si potrà finalmente scivolare sul ghiaccio in una cornice suggestiva.

Ma non è tutto. Lo stesso giorno, alle 17.00, in corso Vannucci si terrà l'inaugurazione di "Dolcissima Perugia", la fiera dedicata ai dolci e ai prodotti da forno tipici del periodo natalizio. Infine, alle ore 18.00, in piazza IV Novembre si accenderà l'albero di Natale, simbolo della città e delle festività.

Inoltre da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, al Centro Espositivo della Rocca Paolina di Perugia, aprirà il mercatino “Natale in Rocca” organizzato e promosso dall’Aps Accademia Focus, con la partnership dell’Avis Comunale di Perugia, della Comunità di S. Egidio, dell’Assicurazione Vittoria e della Parrocchia di S. Spirito. Il mercatino ha lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Tra la pista di pattinaggio, la fiera dei dolci, l'albero di Natale e il mercatino in Rocca, la città si trasforma in un luogo di festa e di solidarietà.