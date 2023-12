Un dono speciale per i bambini ricoverati in ospedale in Umbria: giochi e il saluto di Papa Francesco

Ai piccoli pazienti, ricoverati in Pediatria, è rivolta l'iniziativa "Una carezza per Natale" che racchiude anche uno speciale saluto di Papa Francesco. Sarà consegnato uno zainetto speciale con i doni arrivati grazie all’iniziativa solidale organizzata dai Cavalieri di Gran Croce della Repubblica Italiana con la collaborazione dell’AOPI, Associazione Ospedali Pediatrici Italiani e della SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie.

Lo zainetto contiene una pergamena con il prezioso messaggio del Santo Padre insieme a giochi, accessori scolastici, una merenda. In Umbria i primi zainetti sono stati regalati ai bambini dell'Ospedale di Orvieto.Nei prossimi giorni sarà la volta dell'iniziativa aò San Giovanni Battista di Foligno e nelle altre strutture Usl Umbria 2 mentre venerdì sarà la volta dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Complessivamente ben 3600 piccoli pazienti in tredici regioni italiane riceveranno questo prezioso dono di Natale. Questo il messaggio del Santo Padre ai bambini umbri ricoverati: "Il Natale ti porti un raggio di gioia. Non dimenticare che Gesù è sempre vicino a te e ti dice: "Vai Avanti io sono con te e ti prendo la mano". Anche io ti sono accanto con la mia preghiera e ti benedico di cuore"