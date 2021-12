Natale a Perugia, ecco l'Albero sui tetti: la vista da Porta Sole è spettacolare

Si 'accende' il Natale a Perugia e regala brividi e spettacolo con l'anteprima dell'Albero sui tetti, omaggio a Gerardo Dottori che a cavallo tra il 1924 e il 1925 propose di erigere “un faro in un punto dominante della città”, protagonista poi del suo dipinto Sole sulle Torri.

Oltre 30.000 i metri quadri di tetti (equivalenti a 4 campi da calcio!) interessati dal progetto di videomapping intitolato 'L’AST CHRISTMAS PERUGIA', ideato e prodotto da ATMO, azienda umbra già nota per le sue riconosciute competenze nel mondo degli eventi e dello spettacolo, in collaborazione con Orizzonte Nove. L’Albero Sui Tetti, che vede anche il supporto di un importante sponsor come Agricolus, ha una curiosa particolarità: per osservarlo nella sua interezza sarà necessario raggiungere la sommità di Porta Sole, il quartiere posizionato al vertice più alto del centro storico di Perugia.

Ed è proprio da Porta Sole che la stampa oggi ha potuto assistere all'anteprima dell'illuminazione in vista di quella ufficiale in programma domani (mercoledì 8 dicembre). E da questo bellissimo affaccio perugini e turisti potranno ammirare il suggestivo videomapping, della durata di circa 6 minuti, che sarà visibile dall’8 dicembre al 6 gennaio in loop continuo dalle ore 17.30 alle ore 23. Uno spettacolo offerto gratuitamente e mai visto in precedenza: la proiezione sui tetti di Corso Garibaldi di un gigantesco albero luminoso, accompagnata da una colonna sonora che seguirà la narrazione di immagini tratte dai dipinti di vari cicli pittorici di Gerardo Dottori, la cui selezione è stata elaborata con gli Archivi Gerardo Dottori.

“Dopo le prime convincenti prove che si sono svolte nelle ultime settimane – dice il sindaco Andrea Romizi – si avvicina l’atteso momento dell’accensione di questo bellissimo Albero Sui tetti, la cui originalità, sono convinto, verrà apprezzata non solo dai nostri concittadini ma anche da tutti coloro che sceglieranno Perugia come meta per le loro vacanze natalizie”.

Ad aprire la preview una breve ma suggestiva pièce teatrale interpretata dall’attore Massimiliano Burini, nei panni di Gerardo Dottori, al quale è stato anche affidato il compito di accendere l’albero, con un richiamo all’epoca futurista della quale il celebre artista perugino fu tra i principali protagonisti. Come già anticipato, protagonista del videomapping sarà proprio una selezione di quadri di Dottori, ai quali è anche dedicata una mostra allestita presso la Sala Walter Binni, a pochi metri dall’esclusivo punto di osservazione di Porta Sole.

“Da domani - dichiara l’assessore Gabriele Giottoli - ci attendiamo un flusso costante, ordinato e crescente di visitatori che potranno assistere a questo spettacolo, unico nel suo genere, per il quale ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che, con particolare dedizione, hanno consentito la realizzazione di un’impresa per certi versi visionaria e non facile da realizzare”.