Natale, 'Mercante in fiera' con il Dónca: 130 carte dedicate a Perugia e all'Umbria

Un Natale con il Dónca quello in arrivo con uno speciale 'Mercante in fiera' tutto dedicato a Perugia e all'Umbria. È la nuova opera del maestro Francesco Quintaliani ('Mercante in fiera, 130 carte di Perugia e dell’Umbria-Cuore Verde', Morlacchi editore) che è stato presentato oggi (giovedì 9 dicembre) presso il Foyer del Teatro Comunale Morlacchi.

Le carte si dividono in tre sezioni: la prima e più ampia (circa 75 pezzi) è dedicata a Perugia, coi suoi luoghi simbolo e le sue manifestazioni più importanti. Poi ci sono le carte dedicate ai 28 borghi umbri tra i più belli d’Italia; le restanti, infine, rappresentano i Comuni dell’Umbria. Si tratta di un prodotto d’arte di forte caratura identitaria che, oltre al Capoluogo, propone le città del Cuore Verde e i Borghi più belli d’Italia nei colori smaglianti e nelle seducenti geometrie del pittore perugino. Le 260 carte, nei mazzi con retro rosso e nero, portano il logo dell’Accademia del Dónca, realizzato dal grafico Marco Vergoni, scomparso qualche tempo fa.

“Da sempre - dice l’assessore comunale alla Clultura, Leonardo Varasano – sono un ammiratore dell’arte di Francesco Quintaliani, perché è gioiosa e attraente. Nel caso di specie presentiamo un’iniziativa carica di diversi significati: innanzitutto il fine benefico di cui siamo molto fieri. Subito dopo l’arte e la promozione del territorio, partendo, ovviamente, da Perugia, mostrata nei suoi lati più noti, ma anche in quelli meno conosciuti. Infine c’è il divertimento, perché tutti i valori prima citati vengono veicolati in una modalità piacevole”.

Tutti i cittadini - secondo il pensiero dell’assessore - devono essere ideali custodi della bellezza che Perugia è in grado di offrire; ciò sarà possibile farlo durante la giornata benefica del 4 gennaio, condita da tanto divertimento. Dunque Varasano ha lanciato un appello affinché sala dei Notari venga “riempita” nei limiti consentiti dalla normativa anti-covid con l’auspicio che l’evento diventi poi un appuntamento fisso.

I giornalisti Paola Costantini e Sandro Allegrini, presenti all'evento insieme all'artista, hanno riferito che con le carte di Quintaliani il prossimo 4 gennaio alla sala dei Notari si terrà una giornata di gioco al 'Mercante in fiera': il ricavato delle puntate sarà destinato in beneficienza alla Casa del Nibbio, il progetto 'Dopo di noi' dedicato alle persone portatrici di handicap gravi. L’evento della Notari sarà arricchito da musiche e letture di poesie.

Le carte di Quintaliani, al costo di 25 euro, sono acquistabili nel suo negozio di Corso Vannucci nonché in libreria e presso l’editore Morlacchi.