Ad Umbertide si accende il Natale con le proiezioni e i giochi di luce sulle facciate dei palazzi

Ad Umbertide si accende il Natale in piena sicurezza. Sono in programma venerdì 11 le proiezioni di luci in centro storico.

La magia natalizia dello spettacolo di luci proiettate in centro storico torna anche quest'anno con le proiezioni artistiche che illumineranno le facciate dei palazzi di via Guidalotti per tutto il periodo del Natale, fino al 6 gennaio (nella foto lo spettacolo dell'anno scorso).

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Umbertide ed organizzata da Fiammetta Boutique e da TiRilego con il contributo altre aziende locali quali Ottica 2M, Digital Editor, Mc System, Fratta Ufficio, Eurospurghi, Lighting sound, Banca Mediolanum-Ivano Alunni top global family banker, Vittoria Assicurazioni, GD Rappresentanze.

Tutte le sere, fino al termine delle festività natalizie, sarà quindi offerto uno spettacolo sensazionale che con la sua bellezza incantevole regalerà gioia e serenità.