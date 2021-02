Nasce Legacoopsociali Umbria, un'associazione per valorizzare il lavoro delle cooperative sociali emerso durante la pandemia

Nel seno di Legacoop Umbria nasce una nuova associazione regionale delle cooperative e delle imprese sociali umbre, denominata Legacoopsociali Umbria. Il sodalizio sarà presieduto da Andrea Bernardoni, già responsabile della cooperazione sociale di Legacoop Umbria, ed i due vice presidenti saranno Alessandra Garavani, presidente della cooperativa sociale Il Poliedro, e Sandro Corsi, presidente della cooperativa sociale Actl.

Il momento costitutivo è avvenuto lo scorso 28 gennaio, durante la seconda assemblea delle cooperative sociali umbre associate a Legacoop dal titolo “Costruire Futuro”.

Le motivazioni alla base della nuova associazione



Durante la prima ondata della pandemia le cooperative sociali sono state in prima linea nel fronteggiare l’emergenza, mostrando flessibilità e resilienza. In molti casi sono scese in campo prima degli attori pubblici. Hanno saputo riorganizzare i servizi ed hanno ideato nuove attività per affrontare i bisogni generati dalla pandemia. Hanno utilizzato la tecnologia per ripensare i servizi ed hanno ideato nuovi prodotti digitali rivolti a bambini, ragazzi, persone disabili ed anziani.

Ora, nel pieno della seconda ondata, continuano a operare con serietà e professionalità dovendo però affrontare grandi difficoltà economiche dovute sia a problemi strutturali che a problematiche dovute all’emergenza da Covid-19. Per questa ragione, con l’obiettivo di rimuovere questi problemi, nei prossimi mesi Legacoopsociali Umbria lavorerà con gli obiettivi di: