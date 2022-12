Perugia, centro storico. Muta si rinnova: "Il giro del mondo a tavola"

Addio Shinto, benvenuto Muta. In via Mazzini, nei locali dell’ex Caffè di Perugia, nasce Muta, "un nuovo progetto ancora più forte, ancora più identitario e ancora più internazionale". L'obiettivo, spiega la nota, è "portare un po’ della cucina tipica della tradizione italiana e non solo, rivisitata da uno sguardo che sappia guardare al futuro, a tavola". E ancora: "Il giro del mondo a tavola in un ambiente completamente rinnovato che punta a creare un nuovo e moderno concetto di lifestyle, che mescola insieme cibo di qualità, creatività, sperimentazione musicale".

Il locale, prosegue la nota, "ha subito un importante restyling vede l’artigiano umbro, che si esprime nel bellissimo bancone in cotto etrusco, vero protagonista".

Muta, annunciano, "offre un menù che si apre con la cucina mediterranea espressa attraverso piatti tipici della tradizione partenopea, come ad esempio la pasta patate e provola. Si prosegue poi con un vero e proprio tour delle tradizioni gastronomiche italiane con piatti impressi nell’immaginario collettivo come il risotto alla milanese o l’orecchia di elefante. Non manca l’offerta legata al sushi e a piatti di respiro internazionale come il black cod dell’Alaska considerato tra i pesci più pregiato al mondo".

La pizza "viene offerta in due varianti: una versione all’acqua ad alta idratazione (e digeribilità) che contiene appunto il 75% di acqua e una versione cotta nel ruoto, secondo la ricetta tipica napoletana".