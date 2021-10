Perugia sogna Sanremo con Blind: il rapper di Ponte San Giovanni tra i 46 giovani finalisti

Partito da Ponte San Giovanni, da quelle 'Case Popolari' di cui parla in un suo recente singolo, ha conquistato il grande pubblico dalle vetrina di X-Factor e ora sogna di esibirsi nel 'tempio' della musica italiana.

C'è anche il perugino Blind infatti tra i 45 artisti (a cui si aggiunge il vincitore di Castrocaro) scelti per la selezione dinale di Sanremo Giovani da una commissione artistica (presieduta dal direttore artistico Amadeus e completata da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) che ha esaminato oltre 700 domande.

L'ELENCO DEI FINALISTI CON I TITOLI DEI BRANI E LE CITTÀ DI PROVENIENZA

Nel dettaglio si tratta di 16 donne, 26 uomini e 4 gruppi. Per provenienza geografica 24 vengono dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall’estero. I 46 selezionati saranno protagonisti delle audizioni davanti alla commissione artistica che a fine novembre renderà noti gli 8 che - insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo - parteciperanno a Sanremo Giovani il 15 dicembre in prima serata su Rai1, dalla quale usciranno i 2 artisti in gara insieme ai 22 “Big” al Festival di Sanremo 2022.

Di seguito l’elenco degli artisti (in ordine alfabetico) con i titoli dei brani e i luoghi di provenienza...

