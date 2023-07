Musica non stop per festeggiare la conclusione dell'anno accademico

L’Università per Stranieri di Perugia ha concluso l’anno accademico con “Stranieri per una notte” un evento straordinario che ha lasciato un bel segno ai fortunati presenti al Campus di via C. Manuali. L’evento estivo di fine anno, organizzato con grande impegno dai Dipartimenti di Lingua, Letteratura ed Arti nel Mondo e Scienze Umane e Sociali Internazionali, ha rappresentato un’occasione unica per riunire la comunità universitaria e riflettere sui risultati raggiunti e sulle prospettive future.

La serata si è aperta al tramonto con i saluti del Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, il prof. Valerio De Cesaris, che ha espresso la sua gratitudine a tutta la comunità universitaria, in primis agli studenti, nonché a tutti coloro che hanno contribuito al grande successo dell’evento. Anche i rappresentanti degli studenti, Alice Agugliari dell’Itas e Diego Attisani del dis hanno ribadito l’impegno e la disponibilità dell’Ateneo nel promuovere occasioni di scambio e condivisione per tutta la comunità studentesca. A questi saluti si aggiungono le parole del direttore generale, Giuliano De Stefani, che ha evidenziato l’importanza del dialogo, della collaborazione e delle buone pratiche come obiettivi quotidiani per la comunità universitaria.

Ma all’arena del Campus, tra ricercatori, docenti e delegati, c’erano i direttori dei due dipartimenti, la professoressa Sabrina Stroppa del Dipartimento di Lingua, Letteratura ed Arti nel Mondo e il professor Paolo Morozzo della Rocca, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali (Susi), che hanno unito le loro voci sottolineando l’importanza del dialogo, della collaborazione e delle buone pratiche per la comunità universitaria.

La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera coinvolgente e molto partecipata dagli studenti, con esibizioni musicali che hanno accompagnato gli ospiti fino a tarda notte. Dal suggestivo “Live Theatre” di Giulio Fortunato alle energiche performance di JUDY, API, Allarme Pensiero Indipendente, LEI al tanto atteso professor Ras Tewelde & The Right Stuff che ha trasformato il Campus in una “dance hall”.