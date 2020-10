Fondazione Cucinelli: cinque concerti e una conferenza, tutto online, per novembre e dicembre

La stagione concertistica della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli non si ferma e propone un cartellone di overture di 6 appuntamenti (5 concerti ed una conferenza) per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Il concerto inaugurale (in streaming qui) di questa pre-stagione 2020/21, si terrà domenica 15 novembre 2020 alle ore 17.30, presso il Teatro Cucinelli, che ospiterà i quattro giovani strumentisti campani del Quartetto Felix – Marina Pellegrino, pianoforte, Vincenzo Meriani, violino, Francesco Venga, viola, e Matteo Parisi, violoncello.

Due quartetti con pianoforte, entrambi in mi bemolle maggiore forniscono l’immagine inconsueta di un Beethoven aproblematico e ancora legato al modello settecentesco. La presenza del pianoforte nella musica da camera si lega qui a una dimensione di diletto salottiero, presto definitivamente superata. Al centro un hommage di Giovanni Sollima, che rilegge in chiave contemporanea alcuni temi beethoveniani.

Il concerto di chiusura di questo anno 2020, domenica 13 dicembre 2020 ore 17.30, presso la Basilica di S. Pietro a Perugia (al momento rimane confermato), vedrà protagonista l’orchestra da camera di Perugia, insieme al mezzosoprano Marina Comparato, diretti dal maestro Fabio Ciofini con un programma su Vivaldi e Hasse.

L’italianissimo Vivaldi e il “caro Sassone” Hasse, italiano d’adozione, non legano di certo la loro fama alla musica sacra. Sono felici eccezioni la Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169 e lo Stabat Mater RV 621 che il compositore veneziano scrive probabilmente nel 1711/12 per la Chiesa della Pace di Brescia, città natale del padre, così come il raro oratorio Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: “Mea tormenta properate!” che Hasse compone nel 1758

Tra i due eventi si inseriscono un altro concerto in diretta streaming, due concerti registrati a porte chiuse ed offerti al pubblico on line ed una conferenza musicologica dedicata a Ludwig van Beethoven.

Il secondo concerto in diretta streaming si terrà sabato 5 dicembre 2020 presso il Teatro Cucinelli alle ore 17.30. Patrizio Scarponi (violino) e Giuseppe Pelli (pianoforte) eseguiranno la Sonata op.12 n. 1 in re maggiore e la Sonata op. 24 “La Primavera” di Beethoven.

Protagonisti dei due concerti registrati a porte chiuse e in un secondo momento caricati sul sito del Teatro (nella sezione MUSICA ON LINE) a disposizione di tutti gli utenti saranno, per il primo – registrato l’8 ottobre presso la chiesa di San Bartolomeo a Solomeo – Andreina Zatti (soprano) insieme Carlo Forlivesi (organo) che ci guideranno alla “riscoperta dei preziosi Corali di Bettona (Umbria, XV secolo), Inni e antifone, riprodotte in prima esecuzione moderna, dopo secoli di oblio” e, per il secondo – che verrà registrato il 7 novembre presso il Teatro Cucinelli – Mauro Borgioni (baritono) e Astra Lanz (attrice) accompagnati dall’Accademia Hermans e dai solisti Fabio Ceccarelli (traversiere), Alessandra Montani (violoncello barocco) e Fabio Ciofini, maestro al cembalo, che proporranno musiche di Telemann e Singer.

Il 4 dicembre verrà registrata nell’Accademia Neoumanistica di Solomeo la prima conferenza musicologica del ciclo Storia, Musica e Parole in circolo 2020/21:

Leggere La Musica

200 di questi anni, Ludwig van!

Gli “Scritti su Beethoven” di Richard Wagner (ed. Manzoni, 2018) e altro in una conversazione beethoveniana con Piero Mioli e Silvia Paparelli.

Oltre al cartellone di Ouverture riprendono anche gli appuntamenti di MUSICA NELLA LITURGIA. Nello svolgersi del tempo liturgico, in occasione delle principali ricorrenze, la Santa Messa Festiva verrà celebrata con un accompagnamento di strumenti, voci e musiche organistiche.

Queste le date da qui a fine anno:

Domenica 1 novembre 2020 h. 11.00 - Ognissanti

Susanna Salustri, contralto

Martedì 8 dicembre 2020 h. 11.00 - Immacolata Concezione

Klara Lužnik, soprano

Giovedì 24 dicembre 2020 - h. 22.00 - Notte di Natale

Raffaello Gubbiotti, tromba

Venerdì 25 dicembre 2020 - h. 11.00 - Natale

Fabio Ciofini, organo.