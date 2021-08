'Musica per i Borghi', tre giorni di musica tra Deruta e Marsciano: programma e regole anti-Covid

Ultimi dettagli da mettere a punto e poi sarà tutto pronto per l'edizione 2021 di 'Musica per i Borghi' con i concerti in programma a Deruta (giovedì 26 agosto) e a Marsciano (venerdì 27 e sabato 28 agosto). A specificare il programma dei servizi e l’assegnazione di postazioni e mansioni è il Piano di sicurezza "che non può prescindere da disposizioni ministeriali, decreti legge e conseguenti ordinanze comunali per la prevenzione del rischio sanitario da Covid-19 - spiega Fosco Fiacchi, coordinatore della sicurezza della manifestazione - e dalla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, dalle Forze dell’ordine alla Protezione civile, dai volontari al pubblico stesso, che dovrà attenersi ad alcune regole. Rispetto ad un piano di sicurezza redatto in periodo pre-covid è previsto un maggior numero di addetti alla sicurezza e procedure specifiche per regolare flussi e deflussi di persone o intervenire per isolare individui con sospetta positività a Covid”.

'MUSICA PER I BORGHI', IL PROGRAMMA

“La gestione della sicurezza - prosegue Fiacchi - è suddivisa nei settori ‘Security’, con steward e hostess posti all’ingresso e all’interno dell’area concerti, ‘Safety’ per il controllo delle vie di esodo, anche in caso di incendio o diversa emergenza, e ‘Presidio sanitario’, con personale infermieristico e volontario, oltre alla presenza di due ambulanze in loco. Sovrintenderà a tutto il coordinatore del Centro operativo comunale (Coc) Lorenzo Cioni”.

Per assistere ai concerti è necessario fornire il 'Green Pass' e un documento d’identità all’entrata, indossare la mascherina per raggiungere il proprio posto e mantenere la distanza di almeno un metro dal proprio vicino. Valgono, poi, alcuni suggerimenti che abbiamo imparato ad adottare nel corso dell’emergenza sanitaria e cioè igienizzarsi spesso le mani e in caso di starnuti farli coprendosi con un fazzoletto o con il gomito flesso.

“I bagni saranno costantemente sanificati - precisa ancora Fiacchi - e i flussi controllati per evitare ogni forma di assembramento. La raccomandazione è di rimanere al proprio posto durante l’esibizione degli artisti, purtroppo non ci si può riunire in gruppi per ballare o scatenarsi, ma lasciarsi trasportare dalla musica con la mente, quello sì. Infine, sarà garantita la distribuzione di dispositivi di protezione individuale al pubblico presente alle manifestazioni, qualora ne fosse sprovvisto.

