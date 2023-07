Musei civici di Perugia, apertura e gestione affidate alla società cooperativa Culture

Musei civici, affidata alla società cooperativa Culture la gestione fino alla fine dell’anno. L'avvicendamento si è reso necessario a seguito al recesso di Munus, avvenuto a Perugia come in altre sedi con conseguente licenziamento dei dipendenti, che ha causato la chiusura al pubblico del Museo civico di Palazzo della Penna, della Cappella di San Severo e del Complesso templare di San Bevignate.

L'amministrazione comunale si è attivata per individuare le modalità più idonee a garantire una riapertura tempestiva.

A distanza di due settimane dall’inaspettata interruzione dei servizi da parte del gestore che dal 2017 aveva in concessione i servizi per il pubblico e le attività di valorizzazione del circuito museale comunale, è stato individuato, in base alla normativa vigente e previa acquisizione di preventivi, nella società cooperativa Culture, il soggetto che potrà condurre - fino alla fine dell’anno, nelle more dell’esperimento di una nuova procedura - la gestione dei servizi essenziali per assicurare la conservazione, la vigilanza nonché l’ordinaria fruizione di beni e strutture museali.

La società, che ha sede legale a Venezia, ma ha una rete gestionale diffusa in molte regioni italiane, si è messa subito al lavoro attivandosi per le operazioni propedeutiche alla presa in consegna degli spazi e dei beni in essi conservati in modo da poter procedere celermente alla riapertura dei musei.