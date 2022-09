Chiusura di via Pinturicchio. Pioggia di multe a carico di utenti, sebbene muniti di autorizzazione ZTL... un delirio

Chiusura di via Pinturicchio. Pioggia di multe a carico di utenti, sebbene muniti di autorizzazione ZTL. Qualcosa che non va. Cosa è cambiato?

È accaduto a numerosi perugini, residenti in centro, sprovvisti di garage e utilizzatori del parcheggio Sipa di Viale S. Antonio.

Racconta una residente di via della Viola. “Noi abbiamo il permesso Ztl e lo utilizziamo da anni. Mai nessun problema. E abbiamo superato indistintamente tutti i varchi cittadini, con diritto di accesso, ma non di sosta”.

Permesso per via del Roscetto e per le altre zone a traffico limitato. Ma non per corso Bersaglieri?

“Recentemente – aggiunge – in occasione della chiusura di via Pinturicchio, siamo più volte transitati per corso Bersaglieri, sia con Ztl aperta che chiusa. Lo scopo era il raggiungimento del parcheggio Sipa da Viale S. Antonio”.

Un fulmine a ciel sereno. “Proprio ieri ho ricevuto il verbale di sanzione per aver transitato in corso Bersaglieri. Mi sono recata al Comando (dove l’addetto a queste operazioni di verifica non era presente) e mi è stato comunicato che le contravvenzioni sono reali e le multe legittime”.

Amara conclusione. “Non vedo cosa sia cambiato rispetto al passato. Quando questi comportamenti erano leciti”.

Preoccupazione, condivisa da molti. “Siamo passati decine di volte, nel corso di questi mesi di chiusura. Sarebbe una tragedia se ci avessero implacabilmente sanzionato senza nemmeno avvertirci”. C’è di che chiedere un prestito in banca per soddisfare i cospicui pagamenti!

Primum solvere, deinde repetere. Manco per idea! Per il momento le multe non sono state pagate, malgrado la riduzione. I cittadini aspettano e chiedono lumi al Comando della Municipale e all’Amministrazione.

… E IL CENTRO SI SPOPOLA. Nessuna meraviglia se i residenti dell’acropoli sono soggetti a una serie di limitazioni che ne scoraggiano la permanenza nella città vecchia. Dicono: “Ci sentiamo come gli ultimi Indiani nella riserva”. Impossibile dar loro toro.