INVIATO CITTADINO La Municipale rimette ordine nella babele di via Torelli

La Municipale rimette ordine nella babele di via Torelli. Intervento gradito dai residenti. I quali sanno quanto sia pericoloso scendere da via Calindri e trovarsi improvvisamente occupata la carreggiata da chi proviene dalla direzione opposta.

La manovra sbagliata è dovuta alla sosta di veicoli che impegnano la destra di chi procede. E il guidatore, pertanto, ad evitare le auto in sosta irregolare, è costretto a spostarsi contro mano.

Alcuni incidenti si sono verificati. Altri sono stati sfiorati ed evitati con frenate e manovre d’emergenza.

Da qui la necessità di rimettere ordine e richiamare al rispetto delle regole.

La situazione fa capo anche all’insediamento di un cantiere per il rifacimento dei marciapiedi. Operazione che – a giudizio di molti – è durata ben oltre il tempo ragionevole. Con interruzioni dei lavori che hanno tirato per le lunghe un’operazione che pareva non finire più.

Ora il cantiere è smontato e si dovranno ripristinare le condizioni di sicurezza e rispetto. E la Municipale farà sopralluoghi quotidiani per domare le resistenze dei riottosi. Si spera.

Ieri mattina una strage di contravvenzioni. Stamane: tutto come sempre. Una volta non basta.