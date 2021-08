Il Centro di aiuto alla vita Mangiagalli di MIlano ringrazia Todi per la piccola Sheila

Durastanti (Movimento per la vita): "Una città che non si tira mai indietro, nonostante le tante difficoltà imposte dal Covid"

Una città che non si tira mai indietro, nonostante le tante difficoltà imposte dal Covid. E da Milano, dal Centro Mangiagalli arriva il ringraziamento più bello: il messaggio per la nascita di Sheila.

"L’11 agosto scorso abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale dal Centro di aiuto alla vita Mangiagalli nella quale ci veniva annunciata la nascita di una bambina di nome Sheila - afferma Daniela Durastanti del Movimento per la vita di Todi - Come Movimento per la vita abbiamo sostenuto la gravidanza della mamma di questa bambina con una specifica raccolta fondi che abbiamo concentrato nella tradizionale festa di San Fortunato".

Nel 2021 il Movimento per la vita ha organizzato solo la raccolta fondi del Santo Patrono a causa dell’emergenza Covid che ha gravato economicamente su tante famiglie.

"Nonostante questa difficoltà e grazie alla generosità delle offerte di molti tuderti, abbiamo potuto raggiungere quel grande risultato che la lettera milanese ci ha comunicato - dice ancora Durastanti - Intendiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e hanno reso possibile questo lieto evento, sottolineando come il tenace prendersi cura della vita è un'attività che produce sempre effetti positivi".