Umbertide, stop ad alcol e musica in piazza Matteotti e in via Gabriotti

Stop alla ventida di alcol in piazza Matteotti e in via Gabriotti ad Umbertide. L'ordinanza comunale è stata emessa dopo che i residenti si erano lamentati per i frequenti episodi di disturbo alla quiete pubblica la notte. L'atto del Comune è stato notificato ai gestori degli esercizi pubblici che si trovano nelle zone in quesitone e inviato alla Questura di Perugia, alla Stazione dei Carabinieri di Umbertide, al Commissariato di Città di Castello e al Comando Compagnia Carabinieri di Città di Castello.

L'ordinanza, in vigore dal 2 al 30 settembre consente la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tutti i giorni sino alle ore 24 e il sabato sino alle ore 01 del giorno successivo.

La musica nei locali è limitata tutti i giorni sino alle ore 23 e il sabato sino alle ore 24.

Non è consentito lo svolgimento di eventi musicali dal vivo su area pubblica da parte dei locali che somministrano bevande alcoliche, fatta salva l’organizzazione di manifestazioni musicali pubbliche con patrocinio comunale o eventi organizzati dal Comune.

Vietato vendere vendere o somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie o bicchieri di vetro fatta eccezione per l’attività di somministrazione al tavolo di cibi e bevande negli spazi di pertinenza degli esercizi di somministrazione dalle ore 22.