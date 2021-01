La Moto Befana consegna calze ai bimbi ricoverati, ai militari in servizio all'ospedale e ai vigili

La Moto Befana ha consegnato le calze, offerte dalla Perugina Nestlé, ai piccoli ospiti del reparto di Oncologia pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia e del Centro per la vita Daniele Chianelli, donando loro un momento di serenità e divertimento. Le calze sono state offerte anche ai militari dell’ospedale da campo dell’Esercito e agli agenti della Polizia Locale, per ringraziarli dell’impegno a favore della comunità in questo periodo particolarmente critico a causa della pandemia.

Organizzata dall’Associazione Moto Turismo Umbria, in collaborazione con la UIPS Comitato Perugia e Trasimeno, l’Associazione Motoincontro Fabio Celaia, Entrophy Motorbike, il Moto SOS Protezione Civile e la E21, la 24° edizione della Moto Befana è partita da Pian di Massiano, nel pieno rispetto delle norme anti covid e delle limitazioni derivanti dai DPCM del Governo e delle Ordinanze regionali e sindacali, per raggiungere il centro storico. Da qui si è, quindi, diretta all’Ospedale Santa Maria della Misericordia, all’ospedale da campo dell’Esercito, quindi al Centro Daniele Chianelli, e infine alla sede della Polizia Locale di Madonna Alta.