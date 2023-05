Per la mostra derutese di Franco Venanti, in arrivo dalla Spagna qualificate presenze internazionali. Oggi pomeriggio si inaugura la grande mostra “Dall’ordine all’entropia”. Location di rango delle prolusioni: la Sala Consiliare del Comune, con inizio alle 17:30.

Intervento di Ilia Galán, amico del pictor optimus, nonché depositario di una serie di titoli culturali di prestigio, quale quello di professore di Estetica e Teoria dell’Arte presso Universidad Carlos III de Madrid.

Sempre dalla penisola iberica giunge Fernando Fernández Lerma, dottore di Ricerca in Belle Arti presso l’Universidad Complutense di Madrid e insegnante di Arte all’Universidad Carlos III della capitale.

I due docenti conoscono alla perfezione l’opera di Venanti e ne hanno più volte messa in rilievo la parentela coi grandi del Rinascimento. Non senza sottolineare l’attenzione del massimo esponente della neofigurazione nei confronti della tradizione e della storia, fatti magistralmente rivivere non solo nelle sue tele, ma anche negli oggetti insaziabilmente collezionati.

Sarà un pomeriggio di festa e di cultura. In cui avremo modo di ripercorrere la produzione di un pittore alla costante ricerca di bellezza e verità.

La mostra è tenuta presso l’Antica Fornace Grazia – Centro d’Arte Contemporanea, Pinacoteca Comunale e Museo Regionale della Ceramica, da oggi, sabato 13 maggio, al 3 luglio.