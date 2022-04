INVIATO CITTADINO Gli studenti raccontano “Scenari utopici per un futuro sostenibile”

Bernardino di Betto col Comune e l’Associazione Green Heart in ‘Prospettive Controtempo’ alla Domus Pauperum della Mercanzia in corso Garibaldi. “Scenari utopici per un futuro sostenibile”, questo il titolo della esposizione che propone lavori degli studenti del Liceo artistico perugino.

Dopo l’inaugurazione delle 9:30, il dibattito in Sala dei Notari con personaggi istituzionali a confronto col presidente Antonino Chifari e rappresentanti delle Istituzioni.

L’Associazione Culturale Green Heart è da sempre impegnata a promuovere la valorizzazione della legalità, nelle scuole umbre di ogni ordine e grado, nell'ambito del progetto “La città che noi vogliamo”.

Intendendo, per tale, una hominum societas in cui governi cultura, civismo, rispetto dell’ambiente.

La proposta progettuale è appunto volta a cogliere il nesso inscindibile fra la legalità e la tutela dell’ambiente, troppo spesso minacciato e depredato dagli interessi della criminalità organizzata e dei poteri forti della grande finanza che ha in mano le sorti del pianeta.

Da qui la proposta di un progetto in grado di coniugare la creatività giovanile con l’invito alla riflessione su temi e problemi legati all’ambiente, attraverso un’analisi critica che superi gli stereotipi ingannevoli delle informazioni pilotate.

Nell’attuale scenario sociale, dominato dal consumismo e dallo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali, la priorità non può che consistere nell'armonizzazione del lavoro con la tutela dell'ambiente e il rispetto della dignità umana.

I lavori degli studenti mostrano come il segnale sia stato efficacemente raccolto. Sia in senso di risposta educativa che persuasa narrazione nelle forme dell’arte.

Perché oggi, forse più che mai, sarà l’utopia a costituire una via d’uscita dal cul de sac in cui si avviluppa lo sfruttamento di persone e ambiente. In nome della logica del dio-denaro sprezzante di valori e sentimenti.

La mostra resterà aperta fino al 9 aprile dalle ore 17 alle ore 20 (ingresso gratuito, info: greenheart.pg@gmail.com, pagina Facebook Green Heart).