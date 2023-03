INVIATO CITTADINO Mostra alla Penna di Ulisse Ribustini. Più che una proroga… un’inaugurazione e un annuncio

Mostra alla Penna di Ulisse Ribustini. Più che una proroga (fino al 14 maggio)… un’inaugurazione e un annuncio. Partecipato incontro al Palazzo della Cultura per annunciare una serie di eventi legati alla grande mostra dantesca e non solo.

Un evento da seguire con attenzione per almeno tre motivi, precisa l’assessore Leonardo Varasano. Validamente affiancato dalle curatrici Michela Morelli e Maria Luisa Martella. Oltre che dal Maestro Giuliano Giuman cui la mostra è debitrice di impulso e materiali.

Ribustini – ricorda Varasano – è legato a doppio filo con la nostra Accademia di Belle Arti, per esserne stato prima allievo e poi docente. Legame rinforzato dal rapporto con Gerardo Dottori che fu suo studente e che, dopo l’ubriacatura della tempesta futurista, fu il primo a riconoscere di aver tratto da quell’insegnamento un fecondo viatico in termini di tecnica e gusto. Affermazione testimoniata dalla frase, detta a un giovanissimo Giuman e posta, in esergo, al termine del percorso.

“La mostra di Ribustini (di parte delle 100 tavole dedicate alla Divina Commedia) costituisce anche un coronamento delle iniziative dantesche attivate dal Comune di Perugia e documentate nello splendido catalogo “Dante a Porta Sole”. La presenza del professor Carlo Pulsoni, che di quella mostra fu attivo promoter, avvalora l’affermazione.

Altro punto di forza della mostra – correttamente evidenziato da Maria Luisa Martella – consiste nell’aver valorizzato materiali che giacevano nei depositi. Insomma: gioielli conservati nello scrigno del Palazzo e indossati per una specialissima occasione. Mettendone in rilievo il valore e legandoli al nostro territorio di cui sono espressione artistica e identitaria.

Michela Morelli, storica dell’arte ed espressione di Munus, è intervenuta brevemente per poi fungere da “Virgilio” nella visita guidata. Ricordando anche che è passato mezzo secolo (1973) da quando fu realizzata una mostra sul grande pittore marchigiano, perugino d’adozione.

La parte del leone è toccata a Giuman il quale ha riferito aneddoti e spigolature che lo legano al “nonno”, al nipote Giuseppe Ribustini, alle care figure della Tina (Tina Mari) e della Nena (Maddalena Cicui), le due donne che si presero cura degli uomini di famiglia. E che, fin da bambino, lo ospitarono in quell’appartamento al terzo piano del civico 2 di via della Viola.

L’individuazione della linea di continuità Ribustini-Dottori-Giuman era stata già da noi proposta in un servizio offerto ai nostri lettori.

A breve verranno annunciate una serie di iniziative che vedranno come relatori personaggi espressione del mondo della cultura. L’Inviato Cittadino sarà presente, insieme a Giuman, per riferire una serie di “strani casi” che lo legano all’artista.