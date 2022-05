INVIATO CITTADINO Il pianeta siamo noi

Il pianeta siamo noi. Il brand della mostra di Giusi Velloni che racconta il dialogo fra uomo, natura, animali.

Uno step importante a Deruta. Dove l’esposizione si tiene nei prestigiosi locali dell’Antica Fornace Grazia e resterà visitabile fino al 12 giugno. L’inaugurazione è avvenuta nella Sala consiliare del Comune.

WE PLANET è il titolo di questa mostra da definire ‘itinerante’. Ne abbiamo vista una bella selezione nella chiesa di S. Antonio abate di corso Bersaglieri.

La terza tappa prevede l’apertura, 1 Giugno 2022, nella Saletta del Giudice Conciliatore a Palazzo dei Priori Volterra (PI) e sarà visitabile fino al 16 Giugno.

La mostra è curata dal critico Andrea Baffoni e organizzata dall'Associazione culturale "La casa degli Artisti" di Perugia. Scrive Baffoni in brochure: “Appare come un mondo fiabesco, quello dipinto da Giusi Velloni, in cui animali ricoperti da pelurie multicolore si presentano in atteggiamenti semi-umani, secondo un linguaggio maturato in anni di pittura e indirizzato verso una figurazione surreale, a tratti ironica, ma carica di struggente umanità”.

Dice Giusi Velloni: “Intendo parlare della natura e delle forme della vita. Gli animali, insieme a noi, riempiono questo pianeta. Ma mentre noi umani siamo presi da preoccupazioni e turbati da assilli, loro sono sereni perché lo vivono nella natura, con la natura”.