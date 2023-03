Anche un libro della serie Geronimo Stilton per far conoscere a bambini e ragazzi l’opera del Divin Pittore. Una storia da... leccarsi i baffi

Anche un libro della serie Geronimo Stilton per far conoscere a bambini e ragazzi l’opera del Divin Pittore. Una storia per “rifarsi la bocca”.

Snella plaquette (64 pagine) uscita da Piemme editore (euro 10.50), rivolta a tutti “i roditori” che abbiano voglia di conoscere le opere e i giorni del Maestro della pittura del Quattrocento. Una storia così “golosa”… da leccarsi i baffi.

Narrata dal personaggio nato a Topazia, capitale dell’Isola dei Topi. Un tipo che si dichiara “laureato in Topologia della letteratura Rattica e in Filosofia Archetopica Comparata, direttore de L’Eco del Roditore… accanito collezionista di antiche croste di formaggio”.

Appartiene alla serie di libri che ha venduto quasi 40 milioni di copie solo in Italia (sono 187 milioni nel mondo), uscita in 52 lingue, disponibile anche il eBook e audiobook.

Il volumetto contiene curiosità pedagico-didattiche (come si dipingeva, cos’è e come si faceva un affresco…) ed è nata dalla sinergia col personale della Galleria Nazionale.

Un’occasione golosa che attraversa in senso diacronico fasce di lettori ‘rotti a tutte le esperienze’.

Un viaggio “stratopico” che non mancherà di suggestionare e formare. All’insegna dell’aureo detto “ludendo discitur”. Esce il 12 marzo. Mettiamoci in fila al bookshop di Palazzo dei Priori. Ché altrove (assicurano) non si trova.