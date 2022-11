INVIATO CITTADINO Grande mostra di Francesco Mancini al Fotoclub ‘Il garage di Elio' in via della Tramontana, a Monteluce

Grande mostra fotografica al Fotoclub ‘Il garage di Elio’ in via della Tramontana, a Monteluce. Abbiamo parlato di questo luogo suggestivo, in occasione dell’inaugurazione, ricordando il ruolo di attivo promoter del fotografo perugino Mario Pennicchi, irriducibile cultore della pellicola. Seguito da un manipolo di editui delle tecniche tradizionali, fedeli alle numerose e incommensurabili risorse d’arte offerte dalla tecnica storica, validata da esperienze tecniche e artistiche di sicuro riscontro.

I locali (in via della Tramontana, 24) sono dotati di camera oscura, sala di posa e tutto quanto può fare la felicità di un cultore della fotografia.

Ed ecco che la ripresa dell’attività vede in esposizione le opere del socio Francesco Mancini, romano, ormai acquisito come civis perusinus.

La mostra dal titolo “Araciu. Armonia siciliana”. Il termine sta per “adagio”, intendendo una lentezza, portatrice di riflessione e magia.

Si tratta di una raccolta di 25 fotografie in bianco e nero, scattate nel 2000 in località della Trinacria, come Palermo, Monreale, Ragusa, Taormina, Capo Passero, Acitrezza (ah, i Malavoglia!)…

Un modo per ricordarci che la fretta e l’ansia che ci pervadono sono “vizi” rimediabili. Che si possono abbandonare fermandosi un attimo a considerare, a guardare il mondo incantato delle architetture e del panorama antropico e naturale.

Solo così è possibile recuperare identità. Andamento lento. Una lentezza che non è pigrizia, ma bisogno di quiete.

Le foto sono scattate in pellicola b/n e stampate senza alcun intervento o supporti plastici. Più ‘nature’ di così non si può. Perché, a volte, per andare avanti, occorre guardarsi indietro. E procedere, appunto, “Araciu”. Mostra aperta fino al 4 dicembre. Peccato perderla.