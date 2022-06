INVIATO CITTADINO Aperta con successo la mostra Bianco-Nero-Colore

Aperta con successo, alla Domus Pauperum di Corso Garibaldi, la mostra Bianco-Nero-Colore. Con significative proposte culturali.

Una robusta raccolta documentaria per immagini del Borgo com’era/com’è. Scorci caratteristici, cambiamenti intervenuti a livello urbanistico e antropologico. Documenti preziosi e rari, non solo fotografici. Attivissime, come sempre, Cristiana Palma e Martina Barro, della dinamica Associazione Vivi il Borgo, presieduta dal medievista Franco Mezzanotte.

Nel quadro della mostra, si annuncia, per domenica 19 Giugno, una apertura notturna straordinaria.

Sarà l'occasione per proporre alcune significative novità.

La prima consiste in una presentazione delle opere di Marta Petrelli (Maat), che fanno parte della mostra e che saranno raccontate dalla stessa artista. La giovane creativa espone elaborazioni, contaminazioni, artistiche intuizioni. Sovrapponendo alle immagini storiche del Borgo delle visioni d’arte di sicura originalità.

Nell’occasione verrà anche illustrato, e reso disponibile, il catalogo della mostra.

Infine un’iniziativa a forte caratura identitaria. L'inaugurazione di un nuovo pannello "Dai Salesiani alla bandiera rossa” dedicato a Francesco Mandarini, uno dei tanti (divenuti celebri) nativi di Porta Sant’Angelo. Francesco, che ci ha lasciato da poco, è cresciuto nell’àmbito del settore formativo salesiano. Il forte impegno e gli ideali ai quali si ispirava lo condussero a ricoprire importanti cariche istituzionali. Ma non dimenticò mai quei luoghi, rispetto ai quali rivendicava una persuasa appartenenza.