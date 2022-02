Perugia in lutto per morte di Sergio Cecconi, il ricordo del sindaco

Perugia in lutto per la morte del noto ortopedico Sergio Cecconi. L'uomo è deceduto nella serata di ieri (martedì 1 febbraio) all'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era stato trasportato in codice rosso insieme alla compagna 45enne (tuttora ricoverata in Neurochirurgia con prognosi riservata). La coppia è stata investita nel pomeriggio di martedì 1 febbraio mentre passeggiava sul bordo della Strada delle Selvette, tra le frazioni di Ripa e Pianello.

"Sergio Cecconi - spiega il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, in una nota di cordoglio - , importante chirurgo-ortopedico non solo in Umbria e in tutto il Centro Italia, era stimato e apprezzato anche a livello internazionale e seguiva, fin dagli inizi degli anni Ottanta, la nazionale italiana di pugilato. La sua determinazione e professionalità, presso la clinica Lami, con i colleghi di lavoro e nei confronti dei suoi pazienti perugini rimarranno sempre indelebili nei nostri cuori”.