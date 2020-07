E' morto il senatore Luciano Fabio Stirati, il ricordo dell'Usl Umbria 1

Le direzioni del presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino e del distretto Alto Chiascio, esprimono cordoglio per la scomparsa del senatore Luciano Fabio Stirati, padre del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati.

Stirati, scrive la Usl Umbra 1, "ha rappresentato una figura di primissimo piano della cultura e della politica eugubina, come insegnante di latino e greco al liceo Mazzatinti e come senatore per due legislature, oltre che come presidente dell’ente ospedaliero di Gubbio".

“Lo ricordiamo – sottolineano – per il profondo legame con la sua città e le sue tradizioni, oltre che per la sua eccellente vis oratoria che ha contrassegnato il suo percorso umano, politico e culturale. A Filippo Mario, sindaco di Gubbio, e a tutta la famiglia Stirati, giungano le condoglianze della Usl Umbria 1 e di tutti gli operatori dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino e del distretto Alto Chiascio”.

“Siamo vicini al Sindaco Stirati, colpito dal lutto per la scomparsa del padre Luciano. Lo ricordiamo come una figura eminente della sinistra riformista umbra e del Partito Socialista, che anche nella sua esperienza parlamentare e nel suo lungo impegno nella scuola ha dato un contributo davvero rilevante alla cultura, alla formazione delle giovani generazioni”. Così il deputato e Commissario umbro del PD Walter Verini.

Anci Umbria "esprime le proprie condoglianze al sindaco di Gubbio, Filippo Maria Stirati e alla sua famiglia, per la scomparsa del padre, il senatore Luciano Fabio Stirati": “Esprimiamo cordoglio e vicinanza al sindaco di Gubbio, Filippo Maria Stirati e alla sua famiglia per la scomparsa del padre, il senatore Luciano Fabio Stirati. Uomo delle Istituzioni, persona colta e intelligente, Luciano Fabio Stirati ha dato alla nostra regione un contributo rilevante”.