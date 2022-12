È morto il Papa emerito Benedetto XVI

È morto oggi all'età di 95 anni Joseph Aloisius Ratzinger, divenuto papa Benedetto XVI il 19 aprile 2005. Si era dimesso nel 2013 dopo un pontificato durato 8 anni, lasciando il posto a Bergoglio. Benedetto XVI è deceduto oggi alle ore 9:34, nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo di Joseph Ratzinger sarà nella basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. È stato il 265º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 7º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Dopo l'addio il suo titolo è diventato quello di papa emerito della Chiesa cattolica.

Ratzinger è morto dopo una lunga battaglia con la malattia che 10 anni fa lo aveva costretto a rinunciare al suo ruolo, una patologia la cui natura non è stata comunicata, ma che negli ultimi giorni si è fatta più acuta, come aveva sottolineato anche papa Francesco: "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordiamolo, è molto malato, e chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine". L'annuncio della morte di Ratzinger è stato dato dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: "Con dolore informo che il papa emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano".