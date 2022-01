E' morto David Sassoli, addio al presidente del Parlamento europeo: anche l'Umbria in lutto

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è morto a 65 anni. "Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli - ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo - si è spento alle ore 1.15 dell'11 Gennaio presso il Cro di Aviano (Pordenone) dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie".

Umbria in lutto - “Apprendo con sgomento e profondo dispiacere la notizia della scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli”. È quanto dichiara la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. “Nello svolgimento del suo ruolo istituzionale, così come in quello di giornalista – afferma -, ha sempre dato dimostrazione di grande professionalità e profonda umanità. Alla famiglia vanno le più sincere condoglianze”.

Il ricordo del Pd. “Un uomo perbene, un giornalista stimato, un politico attento e preparato. La scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è una grave perdita per l’Italia e per l’Umbria, alla quale era molto legato, ma anche per la comunità democratica umbra che lui aveva seguito con generosità”. Così la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni, a nome del gruppo consiliare del Pd, esprime “cordoglio e profonda commozione per la scomparsa, nella notte, di David Sassoli”.

“Quella di Sassoli – prosegue Meloni, a nome del gruppo – è una figura caratterizzata da grande umanità e gentilezza, accompagnate da competenza e discrezione. Il suo legame con l’Umbria è stato sempre vivo e non hai mancato di dare il suo contributo. È successo in particolare sulla vertenza Ast a Terni, così come in tante altre piccole e grandi occasioni in cui la nostra terra ha avuto bisogno di sentire più vicina l’Europa, un’istituzione che David ha saputo e voluto servire con generosità ed umanità fino all’ultimo giorno. Una forza gentile, la sua, che non ha mai mancato di dimostrare neanche nel ruolo internazionale dove si è impegnato per costruire un’Europa senza disuguaglianze, dove proteggere i più deboli invece di chiedere nuovi sacrifici. Un uomo di cultura e di pace, che lascerà un grande vuoto”.

Per il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, “un uomo, un professionista, un politico che agiva con discrezione ma attento e sensibile. Ricordo la sua visita a Norcia da vice presidente del Parlamento Europeo a Settembre 2018, in occasione di Dialoghi con la cittadinanza, evento promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. In quella occasione, al cospetto del monumento a San Benedetto, è stata ribadita la vicinanza dell' Europa ai cittadini, quindi l'attenzione alle necessità dei territori ed in particolare a quelli colpiti dal sisma”.

Per il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, “Con la scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli perdiamo un appassionato e colto uomo delle istituzioni, che con profondo senso del dovere ha rappresentato il nostro Paese al più alto livello in Europa. Il dovere delle istituzioni europee di proteggere i più deboli, avvicinando i cittadini ad una dimensione di apertura e di accoglienza, di inclusione e non di esclusione, la sensibilità sempre dimostrata in favore dei diritti alla persona, sono stati i tratti distintivi del suo impegno politico di questi anni. Un uomo che questa città ha avuto l’onore di conoscere direttamente, apprezzandone la disponibilità e la signorilità, il desiderio di condivisione e di conoscenza. Oggi, che abbiamo più che mai bisogno di un’Europa attenta alle esigenze della fasce sociali più deboli ed esposte per costruire gli Stati Uniti d’Europa, dove ogni cittadino conservi le proprie radici ed identità, pur nella profonda tristezza dovuta alla sua scomparsa, abbiamo il dovere di non disperdere il valore del suo operato e delle sue convinzioni”.