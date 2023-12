"Addio Carlo, uomo dalle grandi doti umane e morali e tifoso appassionato"

"L'associazione italiana Milan Club Umbria e il Milan Club Berlusconi Perugia, intendono ricordare l'appassionatissimo tifoso perugino Carlo Giulietti per le sue doti umane e morali, con le quali negli anni, in maniera tangibile, ha tenuto in alto, con passione sconfinata, i colori biancorossi e in ultimo ha tenacemente affrontato la malattia, rappresentando per tutti i sofferenti un esempio di sorprendente vitalità - scrive il presidente del Milan Club Berlusoni di Perugia, l'avvocato Roberto di Iorio e vicecoordinatore Aimc Umbria - Appresa la notizia della sua scomparsa, AIMC Umbria ed il Milan Club Berlusconi Perugia intendono partecipare al dolore dei familiari ed in particolare a quello della moglie Marilù ed del fratello Claudio".