Perugia, il cordoglio del sindaco Romizi e del presidente Arcudi per la morte dell'ingegnere Fronduti

Il sindaco Andrea Romizi ricorda Armando Fronduti, forzista della prima ora, morto improvvisamente all’età di 74 anni e per diverse legislature consigliere comunale nelle file del centro-destra con Forza Italia e PdL. Nel mandato 2014-2019 aveva ricoperto l’incarico di presidente della Commissione Affari Istituzionali.

Lo ricorda con affetto e stima, oltra al sindaco Andrea Romizi, anche il presidente del consiglio comunale Nilo Arcudi. Entrambi esprimono profondo cordoglio a nome di tutta l’Amministrazione comunale.

"Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa dell’amico Armando, persona che ha dedicato tanta parte della sua vita all’impegno politico e sociale, mettendosi al servizio di Perugia, città che amava molto. In questo momento difficile ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici ed a tutti coloro che lo hanno stimato ed apprezzato".

Malore al lavoro, trovato morto in ufficio l'ingegnere Armando Fronduti

Fronduti, era nato a Perugia il 22 aprile 1947, sposato, una figlia, laureato in Ingegneria civile a Roma; si è sempre occupato di edilizia, ambiente e territorio: è stato presidente della Confedilizia umbra dal 1979 (vicepresidente nazionale dal 1989 al 1993) ed è stato componente della Cta (Commissione tecnica amministrativa) regionale e membro dell’Istituto case popolari (Iacp) e del Cer (Comitato per l’edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici) nonché consigliere d’amministrazione dell’Agip – Gas. Ha pubblicato alcuni volumi sul tema dell’edilizia. Oltre al ruolo di consigliere comunale di Perugia ha ricoperto per una legislatura anche quello di consigliere regionale dell’Umbria.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 25 novembre, alle 15 nella chiesa di San Sisto.