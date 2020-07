Tragedia a Mykonos, Carlotta muore a 18 anni: "Perugia piange, colpita tutta la comunità dell'Umbria"

“Perugia piange la morte della giovanissima Carlotta Martellini, la diciottenne tragicamente scomparsa durante una vacanza a Mykonos, in Grecia. Una notizia che ha colpito profondamente tutta la comunità regionale”. Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta.

“Diventa impossibile trovare parole che possano essere di conforto o sollievo – scrive il Presidente -, ma stamattina il mio pensiero più sincero lo rivolgo alla famiglia, agli affetti più cari di Carlotta, strappata alla vita negli anni più belli. Che trovino forza e speranza in un momento così drammatico”.

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, "a nome dell’intera Amministrazione comunale e della città tutta esprime vivo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa della giovane perugina Carlotta Martellini, vittima di un incidente stradale durante una vacanza nell’isola greca di Mykonos". Alla famiglia della ragazza, che aveva da poco compiuto di 18 anni, il sindaco" ha voluto rivolgere un pensiero di sostegno e vicinanza, stringendosi attorno ai genitori nel dolore per questa assurda tragedia che ha colpito l’intera comunità perugina". Il sindaco "ha espresso un sentimento di forte vicinanza anche alle altre ragazze perugine, rimaste ferite e coinvolte nell’incidente di Mykonos, ed alle loro famiglie manifestando la disponibilità dell’Amministrazione comunale per ogni eventuale esigenza".