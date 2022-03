INVIATO CITTADINO Perugia in lutto, è morta nonna Faustina: il ricordo

Scompare a 104 anni Nonna Faustina (all’anagrafe Augusta Ernasi o Ermasi), decana dei soci onorari della Pro Ponte. Un’esistenza esemplare, di lavoro e sacrificio, dipanatasi in oltre un secolo di vita. Aveva conosciuto le due guerre mondiali del Novecento, la Spagnola e i flagelli del secolo breve. Con un’incursione nel primo quarto del Terzo Millennio.

Se n’è andata circondata dall’affetto di nipoti e pronipoti, accompagnata dalle cure amorevoli della figlia Serenella e del genero Gino Goti cui siamo debitori della notizia.

Era nata a Montelabate il 25 agosto del 1917. Vissuta a Perugia, dopo le nozze con Celso Dalmatini, aviere e prigioniero di guerra in Germania.

Famiglia numerosa e di modeste risorse, Faustina era l’ultima degli otto tra sorelle e fratelli, nati da Evelina e Giuseppe Ernasi, agricoltori. Era andata poco a scuola ma, fino agli ultimi giorni, viveva con partecipazione gli eventi, si informava attraverso giornali, riviste e televisione.

Qualche ricordo personale. Ho incontrato più volte Faustina in occasioni gioiose. Per il suo secolo di vita, i suoi vollero organizzare una grande festa all’aperto in cui non mancava nessuno: amici, vicini di casa, tutta la tribù di discendenti a farle festa. Era molto legata in specie all’adorata pronipote Gemma, che ha visto crescere e diventare donna.

In occasione di qualche invito a casa sua, la ricordo sempre perfettamente ordinata e dignitosa. Una volta chiese scusa perché, causa un piccolo raffreddore, non era potuta andare dal parrucchiere.

In un’occasione, già centenaria, proibì al dentista di estrarle un dente perché voleva “tenere tutti i suoi”.

Educazione, discrezione, interesse alla vita, rispetto (dato e ricevuto), orgoglio e dignità. Questi i connotati di una persona che ha reso onore alla vita, con piglio sicuro e volontà decisa. Anche un tantino polemica, combattiva… quando serviva. Perché Faustina aveva un carattere forte e volitivo. Abituata a tenere duro di fronte alle avversità. A trattare tutti alla pari, senza complessi, senza reticenze. Meravigliò anche il sindaco Romizi (foto) accorso a presentarle gli auguri della città per il genetliaco dei 104 anni.

I funerali avranno luogo domani giovedì 31 marzo alle ore 15.00 partendo dalla Chiesa di Pieve di Campo.