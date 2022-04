INVIATO CITTADINO Un monumento per i prigionieri dei lager nazisti

Un monumento agli ex internati nei lager nazisti alla rotatoria Decathlon, in via Trattati di Roma. L'opera è stata finanziata dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Ministero della Difesa, da vari privati e dai Soci di ANEI Perugia.

Dice Marco Terzetti, presidente della sezione Leopoldo Teglia di Perugia e Consigliere Nazionale A.N.E.I.

“Nel CORSO 2020, in piena pandemia e nell'impossibilità di organizzare eventi pubblici, mi è venuto in mente di realizzare qualcosa di duraturo e ho pensato a erigere un monumento”.

Quali le fasi della preparazione?

“ANEI Perugia, forte dei suoi oltre 70 soci, ha proposto l'idea al proprio interno e a un gruppo di artisti, ponendo nel contempo alcune condizioni”.

Quali?

“In primis l'immediatezza della percezione, proprio per evitare fumosità ed equivoci sempre disdicevoli. E quindi il costo contenuto. Per una questione di economia, ma anche di moralità”.

Chi ha risposto?

“Ben sette artisti hanno proposto 12 opere, sottoposte al vaglio di una commissione interna, composta da persone qualificate. È passata la proposta che ci è sembrata di piena rappresentatività. Oltre ad avere il pregio dell'immediatezza della percezione visiva, l'indiscutibile simbologia e il costo accettabile”.

Quale il contenuto?

“La garitta, come elemento prevalente nelle numerose rappresentazioni artistiche realizzate dagli Internati Militari Italiani durante la prigionia. Ne è rimasto solo lo scheletro, riprodotto volutamente con strutture essenziali”.

Quali i passaggi per la collocazione?

“Dopo un iter burocratico piuttosto travagliato, la Giunta del comune di Perugia ha approvato la realizzazione e la relativa donazione del Monumento così come realizzato”.

A chi fa capo il progetto?

“Tutti i progettisti hanno prestato la propria opera gratuitamente: ideatore l’ingegner Bruno Terzetti, nostro socio e nipote di mio padre, Bruno Terzetti, cui è stata intitolata una via dal Comune di Perugia nel 2017. E poi l’ingegner Andrea Campolongo, nostro socio, e Pierluigi Stumpo di Rende (CS)”.

Quali le ditte coinvolte nell’ambizioso progetto?

“Le ditte coinvolte per la realizzazione sono CO.MET Srl Perugia (metallo), Erre.Gi srl Perugia (Opere murarie), Blue PAuselli Corciano (Cartellonistica), Archema snc Corciano (progetti officina). Per l'assemblaggio, un grandissimo ringraziamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia”.

Difficoltà per fruire della disponibilità della rotatoria?

“Decathlon e il Comune di Perugia hanno contribuito, mettendo a disposizione la rotonda con relativa manutenzione. ANEI Perugia, infine, curerà la conservazione dell'opera nel tempo”.

L’inaugurazione?

“È prevista per il 7 maggio. Alla cerimonia prenderanno parte i Sindaci di Perugia e Corciano, alcuni parlamentari, il prefetto e il capo ufficio politico dell'Ambasciata RFT”.

Il montaggio è appena avvenuto. Restano da apporre i cartelli INTERNATI MILITARI ITALIANI 1943-1945 su due lati contrapposti e la sistemazione dell'area di lavoro.