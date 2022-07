Montone meta privilegiata dai vip: buon cibo, ospitalità e borgo incantato. Gli ultimi ospiti: Peppe Servillo e la star Nba Bosh

L'Umbria che piace, tra buona cucina, splendidi paesaggi e borghi incantati. Montone è uno dei luoghi più apprezzati da personaggi famosi dello spettacolo e dello sport, spesso ospiti dello chef Giancarlo Polito, richiamati dai sapori della sua tavola e dalle bellezze del luogo.

Montone, grazie alla cucina e alla naturale bellezza del borgo, è diventato sempre di più il luogo di ritrovo di numerosi personaggi famosi. "Molti vogliono mantenere la loro privacy e preferiscono non far sapere dove si trovano". C'è chi, invece, non si sottrae all'ormai rituale del selfi con lo chef, come Peppe Servillo e il campione Nba Chris Bosh.