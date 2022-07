Montone: via libera della giunta comunale alla revisione del Piano regolatore generale

Approvata la revisione del Piano regolatore generale del Comune di Montone. Il via libera per il rinnovo dello strumento urbanistico è arrivato in questi giorni da parte della giunta municipale.

Come da programma amministrativo, l’intenzione è quella di spostare le aree edificabili inutilizzate da molti anni in altri luoghi del territorio, in cui effettivamente c’è possibilità di edificare nuove strutture. Un percorso di pianificazione urbanistica più rispondente alle esigenze attuali, che trasformerà al termine del processo di variante le aree attualmente edificabili per residenza in agricole.

“Il nostro piano regolatore – riferisce l’amministrazione montonese - è del 2008 e contiene aree per edilizia residenziale mai attivate dai privati proprietari. La nostra volontà è quella di dare una risposta alla residenzialità del nostro Comune, tenendo conto del fatto che sempre più spesso ci vengono chieste abitazioni anche da giovani”.