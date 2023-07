Montemelino, alla ricerca di una cagnolona bianca che si è persa: "E' sorda, ecco come avvicinarla"

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di una padrona Sussanna Gargaglia per ritrovare una cagnolina che si è smarrita da alcuni giorni. Si tratta di "cagnolona bianca e sorda si è smarrita domenica in passeggiata nei pressi del Cimiteto di Montemelino e giovane buona indossa un collare con medaglietta. Si chiama BIBI per avvicinarla basta un cenno della mano o lo sventolio di un fazzoletto. I proprietari sono disperati la stanno cercando no stop. Si chiede l attenzione da parte dei frequentatori della zona sia camminatori che ciclisti". Nela medaglietta ci sono tutti i punti di riferimento da contattare in caso di ritrovamento.